Tokat'ta Park Halindeki Minibüs Yandı

Tokat'ta Park Halindeki Minibüs Yandı
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Tokat'ın Zile ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, aracın kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tokat'tın Zile ilçesinde çıkan yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Alacamescit Mahallesi'nde park halindeki Yaşar Günel'e ait 60 BB 976 plakalı Hundai marka minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yanan minibüsü söndürdü. Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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