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Tokat'ta Park Halindeki Kamyonet Aniden Hareket Etti

Tokat'ta Park Halindeki Kamyonet Aniden Hareket Etti
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde park halindeyken aniden hareket eden bir kamyonet, tıra çarparak durdu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve kimsenin bulunmaması sayesinde facia ucuz atlatıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde park halindeyken aniden hareket eden kamyonet, tıra çarparak durdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşilyurt ilçesinde bir tarım malzemeleri dükkanının önünde meydana gelen olayda facia ucuz atlatıldı. Plakası öğrenilemeyen park halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden hareket etmeye başladı. Kontrolsüz şekilde hızlanan kamyonet, kısa sürede park halindeki bir tıra çarparak durabildi. Olayın yaşandığı esnada bölgede kimsenin bulunmaması muhtemel bir yaralanma ya da can kaybını önledi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin bir anda ileriye doğru hareket ettiği ve tıra çarptığı anlar net şekilde görülüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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