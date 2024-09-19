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Tokat'ta Panelvan Araç 15 Metre Uçurumdan Yuvarlandı

Tokat'ta Panelvan Araç 15 Metre Uçurumdan Yuvarlandı
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Tokat'ta meydana gelen kazada, bir panelvan araç 15 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ağaca çarparak durdu. Facianın eşiğinden dönen olayda can kaybı yaşanmadı.

Tokat'ta 15 metrelik uçurumdan yuvarlanan panelvan araç, ağaca çarparak durdu ve facia kıl payı atlatıldı.

Topçubağı Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi'nde meydana gelen kazada, facianın eşiğinden dönüldü. İddiaya göre, Çat kasabasından kent merkezine doğru seyir halinde olan Ali B. yönetimindeki 58 ABD 027 plakalı panelvan araç, virajı alamayarak yoldan çıktı. Yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlanan araç, bir evin bahçesine düştü. Ağaca çarparak durabilen araç, daha büyük bir kazayı önledi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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