Tokat'ta Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Nazife Çakmak Toprağa Verildi
Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nazife Çakmak'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Reşadiye Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Önceki gün saat 14.00 sıralarında Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Nazife Çakmak'ın cenazesi, Reşadiye ilçesi Bereketli beldesine getirildi. Çapraz Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailenin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze, Çakraz Mahallesi mezarlığına defnedildi. - TOKAT