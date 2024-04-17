Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile beton mikseri çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Reşadiye ilçesi Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Tali yoldan çıkan Avni Güneş'in (61) kullandığı 60 ABB 215 plakalı otomobil ile Mehmet Arslantaş (64) idaresindeki 60 HN 768 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kaza nedeniyle araç tarlaya, otomobilde bukunan bir yolcu da yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Güleser Erdem (61) ve Saniye Güneş (60) yaralandı. Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Avni Güneş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Reşadiye Tokat Güvenlik Güvenlik Kamerası Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester City-Real Madrid maçı CANLI izle! 16 Nisan M.City-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (M.CİTY-REAL MADRİD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Nisan EXXEN spor canlı izle! TFF Başkan adayları kim? 2024 TFF başkan adayları? Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı? Partilerin milletvekili sayısı 2024! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç milletvekili var? SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi? 17-18 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 17-18 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi? 19 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 19 Nisan'da ne oldu? 19 Nisan ne günü? 19 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 17 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Nisan'da yaşananlar! Chicago Bulls Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Chicago Bulls Atlanta Ha BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Philadelphia 76ers Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Philadelphia 76ers Mia
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title