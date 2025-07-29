Tokat'ta Oto Yıkamacıda Sıcak Havadan Kaçış

Tokat'ta Oto Yıkamacıda Sıcak Havadan Kaçış
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Tokat'ta bir vatandaş, kavurucu sıcaklara dayanamayarak oto yıkama istasyonunda duş aldı. O anlar çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

Tokat'ta bir kişi sıcağa daha fazla dayanamayınca çareyi oto yıkamacıda duş almakta buldu.

Tokat'ta otomobilini yıkatan bir vatandaş, kavurucu sıcağa dayanamayarak oto yıkama istasyonunda suyla serinledi. Benzin istasyonundaki çalışan, müşterisinin isteği üzerine tazyikli suyla serinlemesine yardımcı oldu. O anlar çevredeki vatandaşların bakışları arasında gerçekleşti. Kentte son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar farklı yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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