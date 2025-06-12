Tokat'ta Orman Yangını: 20 Dönüm Zarar Görüldü

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Tokat'ta Orman Yangını: 20 Dönüm Zarar Görüldü
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Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, Bahçelievler Mahallesi'ne yakın bir bölgede çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Tokat'taki orman yangını böyle görüntülendi

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesi ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın öğleden sonda Bahçelievler Mahallesi'ne yakın noktadaki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yanan alanın son durumu dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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