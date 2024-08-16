Tokat'ta Nişan Töreninden Dönenler Kaza Yaptı: 2 Ölü

Tokat'ta meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin nişan töreninden döndükleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Cemalettin Ege ile eşinin kardeşi Mustafa Duran hayatını kaybetmişti. Otomobildekilerin Cemalettin Ege'nin torunu Beyza Ege'nin nişan töreninden döndükleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi. Öte yandan kazada ağır yaralanan Fadime Duran ise Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi. - TOKAT