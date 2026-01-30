Haberler

Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammed İkbal Özdemir, hafriyat kamyonu ile çarpışmanın ardından yaşamını yitirdi.

Kaza, Niksar Kireçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed İkbal Özdemir (19) idaresindeki 60 AFN 581 plakalı motosiklet, M.D. yönetimindeki 60 RF 115 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle genç sürücü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yarinde yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muhammed İkbal Özdemir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

