Tokat'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Pazar ilçesinde motosikletiyle yaban domuzuna çarpan genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Doğançalı köyünden Pazar ilçesine seyir halinde olan Bekir Can Mutlu (20), aniden önüne çıkan yaban domuzuna çarptı. Yerde hareketsiz şekilde bulunan genci fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mutlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Mutlu'nun cenazesi Doğançalı köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Ayrıca Gönül ve Ahmet Mutlu çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mutlu'nun Kütahya'da askerlik görevine başlamak üzere bir hafta içinde birliğine teslim olmaya hazırlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT