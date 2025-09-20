Haberler

Tokat'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Pazar ilçesinde motosikletiyle yaban domuzuna çarpan 20 yaşındaki Bekir Can Mutlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde motosikletiyle yaban domuzuna çarpan genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Doğançalı köyünden Pazar ilçesine seyir halinde olan Bekir Can Mutlu (20), aniden önüne çıkan yaban domuzuna çarptı. Yerde hareketsiz şekilde bulunan genci fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mutlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Mutlu'nun cenazesi Doğançalı köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Ayrıca Gönül ve Ahmet Mutlu çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mutlu'nun Kütahya'da askerlik görevine başlamak üzere bir hafta içinde birliğine teslim olmaya hazırlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arka Sokaklar'da büyük sürpriz: Efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu

Arka Sokaklar'da efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye gelenler bu sistemi görünce şaşırıp kalıyor: İçeridekileri ikram ediyoruz

Köye gelenleri şaşırtan sistem: İçeridekileri ikram ediyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.