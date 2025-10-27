Tokat'ta Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Karayaka Bulvarı Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde ilerleyen E.Y. yönetimindeki motosiklet, C.K. idaresindeki 60 KH 443 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.Y. ve arkasında yolcu olarak bulunan S.B. savrularak yol kenarındaki boş tarlaya uçtu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT