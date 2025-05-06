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Tokat'ta Motosiklet Denetimlerinde 100 Bin TL Ceza Kesildi

Tokat'ta Motosiklet Denetimlerinde 100 Bin TL Ceza Kesildi
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Zile ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerinde 25 sürücüye toplam 100 bin TL ceza kesilirken, kasksız, tescilsiz ve yetkisiz belgelerle motor kullananlar tespit edildi.

Tokat'ın Zile ilçesindeyapılan motosiklet denetimlerinde 25 motosiklete işlem yapılırken, sürücülere toplam 100 bin TL ceza kesildi.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamalarda, çeşitli ihlaller tespit edildi. Yapılan denetimlerde toplam 25 motosiklete işlem yapıldığı bildirildi. Sürücülere, yetkisiz belgeli motor kullanmak, tescilsiz motosikletle trafiğe çıkmak ve kasksız motosiklet kullanmak gibi nedenlerden dolayı cezai işlem uygulandı. Söz konusu ihlaller nedeniyle toplamda 100 bin TL idari para cezası kesildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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