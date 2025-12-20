Haberler

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan motokurye hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir motokurye, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olayda 7 boş kovan bulundu, polis soruşturma başlattı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir motokurye, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezi

Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silah seslerini duyan aile bireyleri dışarı çıktıklarında 41 yaşındaki Orhan Kocataş'ı evinin önünde yerde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Kocataş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan Kocataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulunurken, saldırıda kullanılan silah ele geçirilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Orhan Kocataş'ın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. - TOKAT

