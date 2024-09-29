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Tokat'ta Motofest'te Egzoz Patlatma Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen Motofest Festivali'nde egzoz patlatma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kavga sonrası olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta Motofest'te egzoz patlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılan Motofest Festivali'nde egzoz patlatma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay 22: 00 sıralarında Turhal Büyük Otel piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre Motofest Festivali kapsamında motosiklet tutkunları piknik alanında bir araya geldi. İddiaya göre bu sırada Kürşat Elitaş motosikletiyle egzoz patlatmaya başladı. Festivale katılan Osman İşeri ile Elitaş arasında egzoz patlatma nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Alkollü olduğu iddia edilen Osman İşeri yanında bulunan tabancayla ateş etti. Çıkan arbedede Kürşat Elitaş baş kısmından Ahmet Kuvan ise omuz kısmından yaralandı. Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elitaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Osman İşeri gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ta Motofest'te Egzoz Patlatma Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa

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