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Tokat'ta Minibüs Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Tokat'ın Topçam Yaylası yolunda meydana gelen kazada, minibüs elektrik direğine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol iki taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Tokat'ın Topçam Yaylası yolunda kontrolden çıkan minibüsün elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Devrilen direk nedeniyle yol iki taraflı ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Topçam Yaylası mesire mevkiinde meydana geldi. Çağrıhan Deniz A. idaresindeki 60 ACV 726 plakalı Volkswagen marka minibüs, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs meyve ağaçlarının olduğu bahçeye devrildi. Kaza sonrası elektrik direği ise Topçam Yaylasına ve çevre köylere ulaşımı sağlayan yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servise haber verdi. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü Çağrıhan Deniz A., Üniversite Hastanesine, minibüsteki Uğur E. ve Onur A. Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elektrik direğinin yola devrilmesi nedeniyle bir süre çevre köylere ulaşım sağlanamadı. Çedaş yetkililerinin çalışmaları sonucu elektrik direği vinç yardımı ile kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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