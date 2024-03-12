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Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları kameralar tarafından kaydedildi

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Tokat'ta ocak ayında meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, Emniyet Müdürlüğü KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Kazaların görüntüleri, trafik güvenliği ve kurallara uyum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla paylaşıldı.

Türkiye'nin birçok ilinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Tokat'ta ocak ayında meydana gelen 3 ayrı kaza da kameralar tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2024 yılının ocak ayında Türkiye genelindeki Emniyet Müdürlüklerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler arasında Tokat ilinde meydana gelen üç ayrı kaza da yer aldı.

Kameralar tarafından kaydedilen görüntüler, trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı bölgelerdeki riskleri gözler önüne serdi. Özellikle kavşak ve geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmaması sebebiyle meydana gelen kazalar, dikkat çeken olaylar arasındaydı. Emniyet Müdürlüklerinin yürüttüğü trafik denetimleri ve farkındalık çalışmalarına rağmen, trafik kurallarının ihlal edilmesi sonucu meydana gelen kazaların önlenmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiği vurgulandı. Trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla sürücülerin kurallara uyumunun önemine dikkat çekildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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