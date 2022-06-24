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Tokat'ta, metamfetamin operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tokat'ta, metamfetamin operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen metamfetamin operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Tokat'ta düzenlenen metamfetamin operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe alınan araçta arama yaptı. Narkotik detektör köpeği Masha tarafından araçta yapılan aramada 508,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. B.E, M.S isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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