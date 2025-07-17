Tokat'ta Mesire Alanında Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Tokat'ta Mesire Alanında Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta bir mesire alanında emekli polis memuru E.D., hayvan alım satımı üzerine çıkan tartışmada 3 kişiyi tabanca ile vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, E.D. gözaltına alındı.

Tokat'ta mesire alanında çıkan tartışmada emekli polis memuru, 3 kişiyi tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, saat 19.30'da Zile ilçesine bağlı Karayün köyü Küçük Çeltik mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan M.E.Ç. (39), M.U. (36) ve T.Ö. (47) mesire alanında piknik yaparken emekli polis memuru E.D. (53) ile karşılaştı. İddiaya göre şahıslar arasında hayvan alım satımı nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın kavga dönüştüğü olayda emekli polis memuru E.D., silahı ile ateş açtı. Olayda M.E.Ç., M.U. ve T.Ö. yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Güler'in forma numarasını duyurdular

Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı sır gibi saklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.