Niksar'da Korsan Taşımacılığa 100 Bin TL Ceza

Tokat'ın Niksar ilçesinde korsan taşımacılık yaptığı iddia edilen sürücüye 100 bin TL ceza kesildi. Araç 2 ay trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 1 ay el konuldu.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik denetim ve çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, Devlet Hastanesi'nden müşteri aldığı iddia edilen bir otomobil, korsan taşımacılık yaptığı yönündeki ihbar üzerine polis ekiplerinin takibine alındı. Ekipler tarafından takip edilen araç, bir akaryakıt istasyonunda durduruldu. Yapılan kontrolde korsan taşımacılık yaptığı değerlendirilen araç hakkında işlem başlatıldı. Araç 2 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu. Korsan taşımacılık kapsamında araçta müşteri olarak bulunan kişiye 3 bin 870 TL, sürücüye ise 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, gelen ihbarları değerlendirerek gerçekleştirdiği denetimlerle korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı