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Tokat'ta Kontrolü Kaybeden Araç, Kaldırımdaki Demir Korkuluğa Çarptı

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Tokat'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Fiat Tofaş marka otomobil, kaldırımda bulunan demir korkuluğa çarparak ikiye ayrıldı. Kazada sürücü hafif yaralarla kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan demir korkuluğa çarptı. Tofaş'ın çarptığı demir zarar görmezken otomobil ikiye ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kaşıkçıbağları Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 60 AGH 708 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan demire çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye ayrıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Kazada otomobilin çarptığı demir zarar görmezken Tofaş'ın ikiye ayrılması şaşırttı. Kazaya ilişkin konuşan mahalle sakini Mustafa Işık, "Son dönemlerde düşük modelli araçların karıştığı trafik kazalarının arttığını görüyoruz. Bu tür araçların kullanırken biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Canlarımızın daha fazla yanmaması için bu araçların trafikten men edilmesini bekliyoruz" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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