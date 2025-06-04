Tokat'ta Kontrolden Çıkan Midibüs Tarlaya Uçtu, Yangın Çıktı

Tokat'ta Kontrolden Çıkan Midibüs Tarlaya Uçtu, Yangın Çıktı
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Tokat'ta bir midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan bir yolcu hastaneye kaldırılırken, midibüs bir saat sonra yangın çıktı ve tamamen yandı.

Tokat'ta kontrolden çıkan midibüs tarlaya uçtu. Midibüste kazadan 1 saat sonra yangın çıktı.

Olay, ilçe merkezi Hacıpazarı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Taşova istikametinden Erbaa yönüne seyir halinde olan Z.A. yönetimindeki 54 PN 609 plakalı Mitsubishi markalı midibüs, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arazide bulunan midibüs, bir saat sonra sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Ancak yangın nedeniyle midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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