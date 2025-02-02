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Tokat'ta Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Tokat'ta Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
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Tokat'ta kız meselesi yüzünden motosikletle kovalanan iki kişi, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Olayın detayları ve güvenlik kameralarındaki görüntüler incelemeye alındı.

Tokat'ta kız meselesi yüzünden motosikletle kovalanan 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

İddiaya göre, Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde kız meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan M. M. B. ve Ö.K. ile B.E. ve E.Ç. karşılaştı. Motosikletteki B.E. ve Ö.K., pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K'ye ateş etmeye başladı. Ö.K. olay yerinde bacağından yaralanırken M.M.B. ise koşmaya başladı. B.E.ve Ö.K. motosikletle kovaladığı M.M.B'yi cadde üzerinde ateş ederek elinden yaraladı. Ardından da motosikletle olay yerinden kaçtılar. Yaşanan kovalamaca çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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