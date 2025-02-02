Tokat'ta Kız Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: İki Şüpheli Yakalandı

Tokat'ta kız meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada motosikletle kaçan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Hoca Ahmet Mahallesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre kız meselesi nedeniyle husumetli iki grup arasında silahlı kovalamaca yaşandı. Motosikletteki B.E. ve Ö.K., pompalı tüfekle ateş açarak M.M.B. ve E.Ç.'yi yaraladı. Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptığı çalışma ile şüphelileri saklandıkları ikametlerde yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - TOKAT