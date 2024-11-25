Tokat'ta Kış Mücadelesi: Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Tokat İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında mahsur kalan araç ve vatandaşları kurtardı.

Tokat İl Özel İdaresi, karla mücadele kapsamında kurulan kar timleriyle köy yollarında etkin çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde kullanılan 16 greyder, 6 loder, 7 kar bıçaklı kamyon, 12 pikap ve 1 kar savurma makinesi, 82 kişilik ekibin özverili çalışmalarıyla birleşerek zorlu hava şartlarına meydan okuyor. Yayladalı köyü yaylası ve Madas köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan traktörler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı. Aynı zamanda, Zile ilçesine bağlı İğdir Köyü ile Karşıpınar köyü arasındaki yolda mahsur kalan 3 araç ve içindeki vatandaşlar da başarılı bir operasyonla güvenli bölgeye taşındı. Kapanan 120 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonrasında ulaşıma açıldı. - TOKAT