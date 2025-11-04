Tokat'ta Kimyasal Madde İçeren Şişe Patladı, İki Kardeş Yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki kardeş, içinde kimyasal madde bulunan pet şişenin patlaması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt'a bağlı Kuşçu köyünde yaşayan 2 ve 5'inci sınıf öğrencisi iki kardeş, iddiaya göre, çöpte buldukları pet şişeyle oynamaya başladı. Bir anda bomba gibi patlayan pet şişenin içindeki kimyasal, çocukların yüz ve ellerinde yanıklara neden oldu. Durumu fark eden aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT