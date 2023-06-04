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Tokat'ta keneden 1 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta keneden 1 kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ın Ovacık köyünde bir kişi kene sokması sonucu hayatını kaybetti.

Tokat'ın Ovacık köyünde bir kişi kene sokması sonucu hayatını kaybetti.

Pazar ilçesine bağlı Ovacık köyünde yaşayan Hüseyin Yıldırım, 1 hafta önce kene sokması sonucunda hastaneye başvurdu. Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yıldırım, 1 hafta sonunda yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi yarın defin edilecek. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hüseyin Yıldırım Tokat 3. Sayfa Haberler

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