Tokat'ta kar yağışı etkili oldu: Kamyon yan yattı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda seyahat eden bir kamyon, yoldan çıkarak yan yattı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırırken, bir kamyon yoldan çıkarak yan yattı.
Kaza, Çambalı köyü mevkiinde meydana geldi. Kızılcaören köyünden Reşadiye istikametine seyahat eden 60 RF 879 plakalı kamyon, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kayarak yol kenarında yan yatan kamyondaki sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kamyonu yan yattığı yerden kurtardı. - TOKAT