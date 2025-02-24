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Tokat'ta Kamyonete Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Tokat'ta Kamyonete Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
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Tokat'ta meydana gelen kazada, H.Y.'nin kullandığı Mercedes otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir kamyonete çarptı. Sürücü yaralandı, sağlık durumu iyi.

Tokat'ta kamyonete çarpan Mercedes otomobilin sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Eski Tokat-Turhal yolunda meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 60 AFK 898 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 60 AFV 081 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü H.Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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