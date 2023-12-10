Tokat'ta kamyona arkadan çarpan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta kamyona arkadan çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada araç hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat Niksar Karayolu Karakaya köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi. Tokat'tan Niksar istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 HJ 294 Plakalı otomobil aynı istikamette seyir eden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 DP 144 Plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda otomobil de bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlar Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ederken kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. - TOKAT