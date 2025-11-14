Haberler

Tokat'ta Kafe Kavgasında 23 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tokat'ta bir kafede 'yan baktın' nedeniyle çıkan kavgada 23 yaşındaki Kenan Tayyip Yılmaz, 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta bir kafede "yan baktın" meselesi yüzünden çıkan kavgada 6 yerinden bıçaklanan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olaydan kısa süre sonra silah ve bıçakla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Kenan Tayyip Yılmaz (23), bir kafede üç kız arkadaşıyla oturduğu sırada yan masadaki M.D.T. (17), M.A.A. ve K.Ç. ile "yan baktın" gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kafe dışındaki otoparka taşındı. 17 yaşındaki M.D.T., yanında taşıdığı bıçakla Yılmaz'a saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen M.A.A. ve K.Ç. ise silahla havaya ateş ederken, bir mermi park halindeki araca isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun 6 yerinden bıçaklanan Yılmaz, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli, olay yerinin yakınında bıçak ve silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
