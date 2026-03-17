Haberler

Tokat'ta kaçak tütünle yakalanıp, adliyede serbest kaldılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta jandarma, Almus ilçesinde kaçak tütün ve tütün ürünleri ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda binlerce makaron ve kaçak tütün ele geçirdi. İki şahıs gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Almus ilçesinde kaçak tütün ve tütün ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilere ait iş yeri, ikamet ve araçlarda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 2 bin 429 adet içi doldurulmuş makaron, 5 bin 23 adet bandrolsüz boş makaron, 13 kilogram kıyılmış açık tütün ile 135 adet 100 gramlık kaçak tütün paketi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö. ve C.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu

Yayına damga vuran itiraf: Eşimi annemle birlikte yakaladım
FIFA'dan İran'a Dünya Kupası çağrısı

İran'ı açık açık davet ettiler! Trump'ı duyunca dellendirecek karar
İş ilanındaki ifadeler büyük tepki çekti: Yöneticisiyle...

Bu nasıl rezil bir iş ilanıdır böyle: Yöneticisiyle...
Fenerbahçe'de şampiyonluk için tek bir yol var

Şampiyonluk için tek bir yol var: ''Bunu yapın, birinci olun'' dedi
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu

Yayına damga vuran itiraf: Eşimi annemle birlikte yakaladım
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

Savaş şiddetleniyor: Süper ağır sistemler devreye alındı
Katliam gecesinden yürek burkan görüntü

Katliam gecesinden yürek burkan görüntü