Tokat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 180 Bin Sahte Makaron Ele Geçirildi

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda, 180 bin sahte bandrollü makaron ve diğer kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 180 bin adet sahte bandrollü makaron, bin 560 adet doldurulmuş makaron ve 5 kilo 900 gram açık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Zile ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 180 bin adet mükerrer/sahte bandrollü boş makaron, bin 560 adet doldurulmuş makaron, 5 kilo 900 gram açık tütün ve 450 adet çok amaçlı boş kutu ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - TOKAT

