Tokat'ta durdurulan otobüste 5 kaçak göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen bir uygulama sırasında, bir otobüste 5 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, göçmenler Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otobüste 5 kaçak göçmen yakalandı.

Erbaa D-100 karayolu Aladun Mahallesi üzerinde bulunan uygulama noktasında ihbarı değerlendiren Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri yaptığı arama sırasında, Ardahan'dan İstanbul'a giden S.Ş. yönetimindeki 34 FEV822 plakalı otobüsü durdurdu. Polis ekipleri yaptığı incelemede 54 yolcu kapasiteli otobüste 5 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen kaçak göçmenler, otobüsle Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sürücü S.Ş. gözaltına alınırken, 5 göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
