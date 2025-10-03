Tokat'ta kaçak göçmen taşıyan tır şoförü ve arkadaşı tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan tır şoförü ve yanındaki kişi tutuklanırken, araçtan kaçan Afgan uyruklu göçmen yakalanarak GÖKSEM'e teslim edildi.

D-100 karayolu Erbaa ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yaşanan olayda, 14 ADB 313 plakalı tırın sürücüsü M.İ. (65) polisin dur ihtarına uymayarak ilerledi. Araç kısa sürede durdurulurken, bu sırada sağ kapıdan atlayarak arazide kayıplara karışan Afganistan uyruklu A.E. (20) için geniş çaplı arama başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından A.E. konteynerin altında saklanırken bulundu.

Tır şoförü M.İ. ve yanında bulunan L.Ö. gözaltına alındı. Yakalanan göçmen işlemlerinin ardından Tokat Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ. ve yanında bulunan L.Ö. ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT