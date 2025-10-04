Tokat'ta Jandarmadan Kaçmaya Çalışan Sürücü Koltuk Değiştirdi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol denetiminde sürücünün ilginç bir kaçış yöntemi kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 60 HE 289 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y., yol kenarında jandarma ekiplerinin uygulamasını fark edince aracı sağa çekti. O sırada direksiyon başındaki sürücü, arka koltuğa geçti; arka koltukta oturan yolcu ise sürücü koltuğuna oturdu. Koltuk değişimi, jandarmanın havadan denetim yaptığı dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Koltuk değişimi anları kayıt altına alınan otomobil durduruldu. Sürücü ve yolcu hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenilirken ehliyetsiz sürücüye 18 bin 700 TL para cezası uygulandı. - TOKAT