Tokat'ta Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri, yapılan operasyonda 400 gram skunk, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Erbaa ilçe merkezinde jandarma ekipleri ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda 400 gram skunk, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 adet 7x65 mm çapında fişek bulundu. Ekipler tarafından gözaltına alınan S.A., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT
