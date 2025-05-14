Tokat'ta İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: Tırda 2 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü E.T. insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Van'dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan 54 SE 241 plakalı tırın sürücüsü E.T., Erbaa ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı. D.100 karayolu üzerindeki bölge trafik uygulama noktasında gerçekleştirilen denetim sırasında, tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 2 Afgan uyruklu göçmen tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şoför E.T., insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi. Göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - TOKAT