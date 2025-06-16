Tokat'ta İki Katlı Evde Yangın

Tokat'ta İki Katlı Evde Yangın
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Tokat'ın Gülbaharhatun Mahallesi'nde çıkan yangın, dronla havadan görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek can kaybı olmadan söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tokat'ta iki katlı evde çıkan yangın dronla havadan görüntülendi.

Kent merkezindeki Gülbaharhatun Mahallesi'nde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Binanın alev alev yandığı anlar ise dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının şiddeti ve dumanın geniş bir alana yayıldığı dikkat çekti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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