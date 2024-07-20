Tokat'ta İki Katlı Ev Yangında Kül Oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı bir evde meydana gelen yangında, ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Esence köyünde meydana gelen olayda, Erol Elbasan'a ait iki katlı evde yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini fark eden ev sahibi hemen itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT