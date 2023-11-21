Tokat'ta yaşanan husumet olayında Furkan Gül, Şaban Yazar'ı öldürdü ve Enes Yazar'ı yaraladı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, ifadesinde geçmişte yaşanan bir olayın intikamını aldığını belirtti.

Tokat'ta Husumet Cinayeti: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

TOKAT'ta husumetlisi Şaban Yazar'ı (35) av tüfeği ile öldüren Furkan Gül (23), 7 dakika sonra ağabeyi Enes Yazar'ı (38) yaralayıp, kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, ifadesinde, Enes Yazar'ın, 2 yıl önce babasını tabanca ile yaraladığını, bu durumu öğrendikten sonra Samsun'dan geldiğini söyledi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Pazar ilçesi Üzümören beldesinde meydana geldi. Furkan Gül, sokak ortasında husumetlisi Şaban Yazar'ı av tüfeği ile vurdu. Gül, 7 dakika sonra da farklı bir noktada Yazar'ın ağabeyi Enes'i av tüfeği ile yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralı 2 kardeş hastaneye kaldırıldı. Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şaban Yazar, hayatını kaybetti; Enes Yazar da Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaçan şüpheli, bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

'SAMSUN'DAN TOKAT'A GELDİM'

Furkan Gül, ifadesinde, arazi meselesi nedeniyle Yazar ailesi ile husumetli olduklarını, 2021'de Enes Yazar'ın babası Mustafa Gül'ü tabanca ile yaraladığını, o dönemde askerde olduğunu söyledi. 2 hafta önce Samsun'a çalışmaya gittiğini, burada babasının Enes Yazar tarafından vurulduğunu yeni öğrendiği belirten Gül, "Bunu öğrenir öğrenmez Samsun'dan Tokat'a geldim. Beldede Şaban ile Enes Yazar'ı av tüfeği ile vurdum" dedi. Soruşturma sürüyor.