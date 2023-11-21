Tokat'ta Husumet Cinayeti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'tın Pazar ilçesi Üzümören Kasabası'nda F.G. (23) isimli şahıs husumetlerini av tüfeğiyle vurdu; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; olay, Tokat'ın Pazar ilçesi Üzümören Kasabası'nda yaşandı. İki aile arasında mera tartışması nedeniyle geçmişten gelen husumet bulunuyordu. F.G. (23) isimli şahıs husumetlisi olan Şaban Yazar (35) ve E.Y. (38) isimli şahısları Üzümören Kasabası'nda av tüfeğiyle vurdu. Kasabada bulunan farklı mekanlarda vurduğu husumetlilerinden Şaban Yazar (35) ve E.Y. yaralandı. Olay yerlerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kasabaya sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Şaban Yazar ve E.Y. Pazar Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Şaban Yazar hayatını kaybetti. E.Y. isimli şahıs ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından husumetlilerini yaralayan F.G. isimli şahıs kaçtı. Ekipler F.G. isimli şahıssı aramaya devam ediyor. - TOKAT