Tokat'ta Hırsızlık Yapan Ö. P.'ye 26 Yıl Hapis Cezası
Tokat'ta hırsızlık suçlarından yargılanan Ö. P., toplamda 26 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ö. P., daha önce de hırsızlık suçundan yakalanmıştı.

Tokat'ta farklı hırsızlık suçlarından yargılanan Ö. P., çıkarıldığı mahkemede toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Temmuz 2020 tarihinde Tokat Tapu İl Müdürlüğü'ne hırsızlık amacıyla giren ve saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderilen Ö.P., tahliyesinin ardından yeniden suç işlemişti. 10 Şubat 2025'te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce de aynı suçtan yakalanan Ö.P. olduğunu belirlemişti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hakkındaki yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından karar duruşması görülen Ö.P., farklı hırsızlık dosyalarından toplam 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
