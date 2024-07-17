Tokat'ta Hint keneviri operasyonu: 94 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi

Tokat'ta daha önce evine yapılan baskında kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şahsın tarlasında da 94 kök dişi Hint keneviri ile 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Erbaa Büro Amirliği tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda Erbaa ilçesine bağlı İkizce köyünde bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu düzeneği ele geçirilmişti. S.Ü. isimli şüpheli adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz gün S.Ü'ye ait tarlada arama yapıldı. Yapılan aramada 94 kök dişi Hint keneviri ile 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. S.Ü., "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye önünde gazetecilere bağıran şahıs, "Çekin ağabey çekin. Cevabını veremeyecek bir suçumuz yok. Gidin kimyasal satanları çekin" dedi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - TOKAT