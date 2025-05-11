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Tokat'ta Harekete Geçen Kamyonet, Park Halindeki Tıra Çarptı

Tokat'ta Harekete Geçen Kamyonet, Park Halindeki Tıra Çarptı
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde aniden hareket eden bir kamyonet, park halindeki tıra çarparak durdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve potansiyel bir facia ucuz atlatıldı.

Tokat'ta harekete geçen kamyonet park halindeki tıra çarparak durdu

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde park halindeyken aniden hareket eden kamyonet, tıra çarparak durdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşilyurt ilçesinde bir tarım malzemeleri dükkanının önünde meydana gelen olayda muhtemel bir facia ucuz atlatıldı. Plakası öğrenilemeyen park halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden hareket etmeye başladı. Kontrolsüz şekilde hızlanan kamyonet, kısa sürede park halindeki bir tıra çarparak durabildi. Olayın yaşandığı esnada bölgede kimsenin bulunmaması muhtemel bir can kaybını önledi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin bir anda ileriye doğru hareket ettiği ve tıra çarptığı anlar net şekilde görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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