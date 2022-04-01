Tokat'ta hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler

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Tokat'ta hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Tokat'ın Reşadiye İlçesi hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

REŞADİYE, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye İlçesi hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar köyü yayla yolu ağzı mevkiinde meydana geldi. Ö.Ç. (66) idaresindeki 58 BJ 603 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Kazayı araç sürücüsü hafif sıyrıklarla atlatırken araçta yolcu olarak bulunan İ.U. (68), M.D. (67), O.D. (67), isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Reşadiye, Tragger, Tokat, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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