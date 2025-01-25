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Tokat'ta Genç Sürücü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Genç Sürücü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Zile ilçesinde 21 yaşındaki Kayra Ömrüuzun'un kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Zile-Turhal kara yolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Kayra Ömrüuzun (21) yönetimindeki 60 VA 858 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kayra Ömrüuzun'u Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Ömrüuzun'un ölümünden saatler önce araba sürerken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştığı ve otomobilini ise 4 ay önce aldığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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