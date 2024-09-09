Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası: Sürücü Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtiraz üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı üzerine sürücü Cengiz G.'nin tutuklanmasına karar verildi.

Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtiraz üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı üzerine sürücü Cengiz G.'nin tutuklanmasına karar verildi.

4 Eylül 2024 tarihinde Cengiz G. idaresindeki fındık işçilerini taşıyan minibüs Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmişti. Meydana gelen kazada 5 yaşındaki Eylem Debek kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan şoför Cengiz G. Tokat Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı, burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. 16 kişilik minibüse 26 kişi alan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, çıkarılan sulh ceza hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Alınan karara Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu bu kez minibüs sürücüsü Cengiz G.'nin tutuklanmasına karar verildi. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı Trafik Kazaları 3-sayfa Güncel Hukuk Çocuk tokat

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar

 Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü

Gizli tanık her şeyi anlattı, jandarma soluğu amcanın yanında aldı
Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç

İşte Narin'in cansız bedeninin dereye taşındığı o araç
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
9-10 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 9-10 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Eylül Akşehir, Beyşehir, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Eylül Nilüfer, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bugün kaptanlık oyunu yok mu? MasterChef kaptanlık oyunu ne zaman? İSKİ İstanbul su kesintisi! 9-10 Eylül Pendik, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Eylül Bergama, Bornova, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Eylül Çukurova, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 6. ve son yedek kim? 9 Eylül Pazartesi MasterChef yedeklerden kim girdi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Serik 9-10 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Şehitkamil, Oğuzeli 9-10 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title