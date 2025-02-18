Tokat'ta FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu önemli bir operasyon gerçekleştirildi. FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde yakalanan şahıs, adli işlemleri tamamlanarak cezaevine gönderildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - TOKAT