Tokat'ta Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, İki Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt ilçesi Ekinli köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Konya yönüne giden Muhammet Kılınç idaresindeki 42 DNU 27 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi hafif yaralı olarak Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT