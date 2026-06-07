Haberler

Ölümlü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ölümlü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin park halindeki motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Çayırpınar köyü Ata Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. C.Y.F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, Reşadiye istikametinden Niksar yönüne seyir halindeyken, yolun sağında park halinde bulunan 60 TK 017 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. (35) hafif yaralandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kara yolunda seyreden araçların ardından otomobilin hızla olay yerine yaklaştığı, çarpmanın ardından bölgede hareketlilik yaşandığı görülüyor. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların olay yerine yöneldiği ve kısa süre içerisinde ekiplerin bölgeye sevk edildiği görüntülere yansıyor.

Sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Çetin Coşkun ve Semih Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. F.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede 60 M 2028 plakalı başka bir aracın da kazanın meydana gelişinde etkili olduğu tespit edildi. O aracın ehliyetsiz sürücüsü A.O.T. (20) ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı

İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal edilecek

Grup başkanlığı da tehlikede
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi

Oylar verilmeye devam ederken sürpriz bir açıklama: Biz öndeyiz
Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazadan kahreden haber: Bir ocak söndü

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku

Safi'ye adaş şoku

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Koç Holding bünyesindeki şirkete silahlı saldırı! Zamanlama manidar